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15:30, 9 июля 2024Из жизни

Ученик расправился с учителем из-за плохих оценок

News9Live: в Индии ученик зарезал учителя после ссоры из-за плохих оценок

Фото: Priyanshu Singh / Reuters

В Индии старшеклассник расправился со своим учителем химии из-за плохих оценок и вызова родителей в школу. Об этом сообщает News9Live.

Ссора между 55-летним Раджешем Баруахом Беджавадой и его 16-летним подопечным произошла в субботу, 6 июля. Педагог отругал школьника за плохую успеваемость и потребовал, чтобы его родители явились в школу для беседы.

Юноша ушел, однако позже вернулся в класс, одетый в повседневную одежду вместо школьной формы. Когда учитель попытался выгнать ученика, тот набросился на него с ножом и нанес множественные удары.

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Как рассказал другой школьник, ставший свидетелем случившегося, Беджавада накричал на нерадивого подопечного, когда он снова появился в классе, после чего тот напал. «В порыве гнева он выхватил нож и бросился на учителя и начал бить в район головы и не останавливался. Мы не знали, что у него нож. Учитель упал на пол, истекая кровью», — описал произошедшее очевидец.

Беджаваду госпитализировали, однако врачам не удалось его спасти. Напавший на него ученик арестован.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в США двое школьников забили учительницу из-за плохих оценок. Один из малолетних преступников рассказал, что ему не нравилось, как учительница преподает предмет, и его злили плохие оценки, из-за которых снижался общий рейтинг успеваемости.

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      Никита Савин
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