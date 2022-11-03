Школьники насмерть забили учительницу бейсбольной битой из-за плохих оценок

New York Post: 17-летних школьников обвинили в убийстве учительницы из-за оценок

В США разбирается дело двух старшеклассников, которые убили свою учительницу по испанскому языку. Об этом сообщает New York Post.

Школьники из города Фэрфилд, штат Айова, были арестованы 2 ноября 2021 года. 17-летних Уилларда Миллера и Джереми Гудейла обвинили в том, что они насмерть забили бейсбольной битой 66-летнюю Нохему Грабер, которая преподавала у них испанский язык.

Следствию удалось установить, что в день убийства Миллер пришел в кабинет учительницы, чтобы обсудить полученную им плохую оценку. Позже Грабер отправилась на автомобиле в парк, где обычно гуляла после уроков. На следующий день тело женщины, заваленное строительным мусором, было найдено в парке.

Вскоре Гудейл похвастал приятелю в мессенджере, что это он и Миллер убили учительницу. Знакомый подростка сразу же оповестил полицию и предоставил скриншот переписки. На допросах Миллер сначала отрицал свою причастность к убийству, но позже заявил, что «знал обо всем, но не участвовал». Он сказал, что некая «группа детей в масках» расправилась с Грабер, а его заставила избавиться от тела.

Тем не менее нашлись свидетели, которые видели подростков рядом с местом преступления и в машине убитой. Кроме того, Миллер рассказал детективам, что ему не нравилось, как учительница преподает предмет и его злили плохие оценки, которые снижали общий балл успеваемости.

Адвокат подростков строит защиту на том, что данные о переписке в мессенджере и другие улики были якобы получены незаконно. Он также требует изъять из дела заявления подсудимых, сделанные в беседах с полицией.

Несмотря на то, что на момент убийства Миллеру и Гудейлу было по 16 лет, судить их будут как взрослых. Основной суд над Миллером начнется 20 марта 2023 года, а над Гудейлом, — 5 декабря 2022-го.

Ранее сообщалось, что в США арестовали мужчину, который от обиды убил соперницу по игре в баскетбол. Приятельница обыграла его в уличной игре один на один.