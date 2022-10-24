Мужчина проиграл в баскетбол подруге и убил ее от обиды

В США мужчина проиграл в баскетбол 21-летней подруге и от обиды расстрелял ее

В США арестовали мужчину, который от обиды убил соперницу по игре в баскетбол после того, как она обыграла его. Об этом сообщает KDFW.

На месте происшествия полицейские обнаружили 21-летнюю Асию Вомак с огнестрельными ранениями в грудь. Ее доставили в больницу, где врачи констатировали смерть пострадавший.

Вскоре появилась информация, что Вомак расстрелял ее 31-летний приятель Камерон Хогг. Перед этим мужчина проиграл подруге в баскетбол на площадке в местном парке и поссорился с ней. Вомак с детства занималась баскетболом и успешно выступала за школьную команду.

Когда позднее девушка с другим приятелем смотрели телевизор на улице, к ним подъехал Хогг на своем автомобиле. Как рассказал друг погибшей, мужчина в ярости выскочил из машины и направился к ним. Вомак поднялась, ожидая нового скандала, но Хогг выхватил пистолет, дважды выстрелил ей в грудь и скрылся.

Ордер на арест убийцы был выдан 11 октября, после того как его по фотографии опознал свидетель преступления. В данный момент Хогг содержится в тюрьме Далласа без права выхода под залог.

Ранее сообщалось, что в США мужчина вернулся с турнира по покеру и расстрелял возлюбленную, ее детей и мать. Конфликт начался из-за спора о наборе конструктора Lego.

