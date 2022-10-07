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Мужчина вернулся с турнира по покеру и расстрелял возлюбленную, ее детей и мать

Oxygen: 50-летний американец убил возлюбленную, ее детей и мать из-за спора о наборе Lego
Richard Emery

Richard Emery. Фото: St Charles County Jail

В США присяжные признали виновным жителя штата Миссури, который вернулся с турнира по покеру, поссорился с возлюбленной и расстрелял ее и ее семью. Об этом сообщает Oxygen.

Согласно материалам уголовного дела, расправа произошла в городе Сент-Питерс 29 декабря 2018 года. Утром того дня 50-летний Ричард Эмери вернулся с покерного турнира, который проходил ночью в одном из баров города. Американец был пьян и повздорил со своей возлюбленной, 39-летней Кейт Кастен. Конфликт начался со спора из-за набора Lego, который Эмери купил сыну женщины на Рождество.

В какой-то момент Кастен потребовала, чтобы сожитель убирался из ее дома. Тогда он выстрелил в женщину, смертельно ранив ее. После этого Эмери направился в комнату, куда спрятались двое детей Кастен, восьмилетняя Зои и десятилетний Джордан, и их бабушка Джейн Моекел. 61-летняя мать убитой уже успела вызвать полицию, когда мужчина выбил дверь и застрелил ее в упор. Потом он расправился с малолетними детьми и покинул дом, взяв с собой винтовку AR-15 и 900 патронов к ней.

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Присяжные признали Эмери виновным в убийствах после двухнедельного процесса. Мужчине грозит смертная казнь или пожизненное заключение. Он не имеет права на испытательный срок или условно-досрочное освобождение.

Услышав решение присяжных, мужчина разрыдался и сказал, что не знает, почему убил возлюбленную и ее семью.

Ранее сообщалось, что житель Китая расстрелял семью своего начальника в США. Мужчина совершил преступление после того, как его руководитель не стал помогать ему в получении повышения по службе.

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Никита Савин
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