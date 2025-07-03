Еще один россиянин стал игроком клуба НБА

Россиянин Владислав Голдин подписал контракт с клубом НБА «Майами Хит»

Российский центровой Владислав Голдин подписал контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит». Об этом сообщается на сайте команды.

Финансовые условия двустороннего соглашения не раскрываются. Контракт с 24-летним игроком предусматривает участие Голдина не более чем в 50 матчах регулярного чемпионата. Остальное время россиянин должен выступать за фарм-клуб.

Голдин стал еще одним россиянином, перешедшим в клуб НБА в нынешнем межсезонье. Ранее «Бруклин Нетс» был задрафтован 19-летний Егор Демин.

Ранее «Оклахома-Сити Тандер» одержала победу над «Индианой Пэйсерс» в седьмом и решающем матче финальной серии плей-офф НБА. Клуб впервые стал чемпионом лиги под текущим названием — в последний раз команда брала чемпионство в 1979 году, когда клуб назывался «Сиэтл Суперсоникс».