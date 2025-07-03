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09:19, 3 июля 2025Наука и техника

Российскую лазерную систему ПВО применят против украинского «Лютого»

РИА Новости: Лазерную систему ПВО «Посох» применят против БПЛА «Лютый»
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В ходе испытаний российскую лазерную систему противовоздушной обороны (ПВО) «Посох» применят против украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) «Лютый». Об этом со ссылкой на директора компании — разработчика системы ПВО, пожелавшей остаться неизвестной, сообщает РИА Новости.

По его словам, перехват мишени-имитатора дрона-камикадзе планируется осуществить на расстоянии 1500 метров. «Под эту задачу готовим прототип, который к концу лета мы должны испытать», — сказал собеседник.

Руководитель добавил, что уничтожение цели осуществляется в считаные секунды и бесшумно. Одного заряда лазерной системы ПВО должно хватить на перехват десятков дронов типа «Баба-яга» или «Лютый». В случае успешных испытаний компания-разработчик может представить предсерийную партию систем ПВО.

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В июне Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы России начали применять лазерную систему ПВО для борьбы с дронами противника в зоне специальной военной операции.

В том же месяце представитель компании-разработчика сообщил ТАСС, что лазерная система противодействия, которая входит в проект «Посох», прошла тестовые испытания на полигоне в Херсонской области.

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