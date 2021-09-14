Данные миллионов абонентов «Билайна» оказались в открытом доступе

Персональные данные миллионов абонентов сотового оператора «Билайн» были доступны всем желающим на протяжении двух недель. Об этом сообщил Twitter-эксперт по информационной безопасности компании Security Discovery Боб Дьяченко.

Исследователь обнаружил данные с помощью Elasticsearch (программный аналог сайтов-поисковиков) еще в конце августа. В открытом доступе в сети оказалось 4,1 терабайта информации, содержащей в том числе имена, фамилии, даты рождения россиян, номера телефонов, адреса электронной почты, а также серии и номера паспортов.

«Не будет преувеличением, если я назову историю с утечкой данных пользователей "Билайна" российской версией ситуации с T-Mobile. Один из крупнейших российских операторов связи теряет терабайты персональных данных миллионов своих клиентов, но их служба поддержки интересуется только тем, чтобы ей отправляли запросы на русском языке», — написал Дьяченко в Twitter, приложив скриншот ответа чат-бота «Билайна», в котором тот сообщает, что не готов отреагировать на сообщение эксперта об утечке, так как оно составлено на английском языке.

Ответа от телеком-оператора Дьяченко так и не дождался, однако 13 сентября данные пропали из открытого доступа.

Ранее таким же образом Дьяченко удалось обнаружить сверхсекретные базы Федерального бюро расследований (ФБР), содержащие данные почти о двух миллионах человек, которых подозревают в причастности к терроризму. Незапароленный архив содержал имена, пол, даты рождения, гражданство, номера паспортов и статусы запрета на авиаперелеты на территории США.

