Названа единственная цель «русских хакеров»

Генеральный директор компании «Код безопасности» Андрей Голов в беседе с «Лентой.ру» рассказал о том, какие цели «русские хакеры» преследуют в своей работе. Он не поверил в то, что киберпреступники из России работают по госзаказу, и назвал их единственной целью обогащение.

«Вспомните атаки на топливно-энергетический комплекс США, — сказал Голов. — Да, Америке из-за них был нанесен, казалось бы, достаточно серьезный ущерб. Но в целом для страны подобные потери сродни уколу для слона. Глобально США этого даже не почувствовали».

Гендиректор «Кода безопасности» отметил, что американские политики давно используют тему хакерских атак для укрепления позиций не только на международной арене, но и во внутренней политике. По его словам, любые обвинения в киберпреступлениях в адрес России пользуются большой популярностью у простых жителей США и при этом не нуждаются в доказательствах. «Сейчас вся эта тема — не более чем предмет хайпа и орудие политической борьбы», — отметил Голов.

«Все понимают, что если бы Россия задумала атаку на США, то этот удар был бы такой силы, что никому мало не показалось бы. И после этого от Вашингтона еще бы и последовал ответ, ведь наша критическая инфраструктура также пока остается уязвимой. Никто не хочет начинать кибервойну, потому что все прекрасно понимают, чем это может закончиться», — подчеркнул гендиректор «Кода безопасности».

Он заключил, что в случае возникновения серьезных киберугроз Россия обладает возможностью дать пропорциональный ответ. Тем не менее специалист посчитал, что развязывание широкомасштабной кибервойны маловероятно.

Ранее в Южной Корее начался судебный процесс по делу россиянина, арестованного в международном аэропорту Сеула при попытке вылететь на родину. Его подозревают в связях с международной группировкой Trick Bot. Соединенные Штаты выдали международный ордер на арест россиянина.