Застрявшего за границей россиянина захотели экстрадировать в США за хакерство

В Южной Корее начался судебный процесс над «русским хакером», арестованным на прошлой неделе в международном аэропорту Сеула при попытке вылететь в Россию. Как сообщает издание The Record, обвиняемого, которого подозревают в связях с международной группировкой Trick Bot, хотят экстрадировать в США.

Как стало известно из материалов дела, мужчина, которого местная пресса называет «господин А.», прибыл в Южную Корею в феврале 2020 года. Затем государство в связи с началом пандемии коронавируса закрыло границы. Когда возвращение на родину стало возможным, у обвиняемого истек срок действия паспорта, и он ждал, пока российское посольство в Сеуле заменит его.

При попытке покинуть страну предполагаемый «русский хакер» был арестован местными властями по запросу США. Адвокат «господина А.» считает, что в случае экстрадиции подозреваемый «подвергнется чрезмерному наказанию».

США считает задержанного россиянина причастным к разработке вредоносной программы Trick Bot. Отмечается, что он мог состоять в хакерской группировке, создавшей ее, еще с 2016 года. Показания об этом были получены США в ходе расследования по делу 55-летней гражданки Латвии Аллы Витте, которая также подозревается в связях с Trick Bot.

Ранее в новом семействе особо опасных программ-вымогателей LockFile был найден «русский след». Исследователи установили, что вирус применяет метод прерывистого шифрования. При этом подходе на компьютере жертвы зашифровывается не вся информация, а лишь 16 байтов каждого файла.