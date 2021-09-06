Заболевший раком 18-летний «русский хакер» выложил исходники опасного вируса

На русскоязычном хакерском форуме XSS выложили исходный код опасного вируса Babuk. Автором слива, как сообщает портал Security Lab, стал один из разработчиков шифровальщика.

Во время переписки с другими форумчанами 18-летний хакер рассказал, что недавно ему сообщили, что он болен раком: «Карма или нет — ***** [все равно] уже. Жить мне еще не долго, но пожить как человек успею».

Содержание файлов уже успели проверить специалисты компаний Emsisoft и McAfee, которые подтвердили их подлинность. Архив содержит полный исходный код шифровальщика, декриптор, который позволяет расшифровать зараженные файлы, а также генератор частных и публичных ключей.

Вирус Babuk стал активен в начале этого года, за его созданием стоит одноименная группировка. Она получила известность благодаря массовым атакам, от жертв которых требовали до 85 тысяч долларов за восстановление зараженных файлов. В частности, в списке пострадавших организаций оказалось полицейское управление Вашингтона. Во второй половине года группа перешла на использование продвинутой версии шифровальщика Babuk 2.0.

Ранее россиянам назвали способы защиты от самого мощного банковского вируса. В частности, им порекомендовали не переходить по ссылкам в спам-сообщениях и не открывать прикрепленные к ним документы. Важно также использовать при работе с банковскими приложениями многофакторную аутентификацию.