Хакер из российской группировки оценил давление силовиков

Хакер из LockBit заявил, что не чувствует пристального внимания со стороны силовиков

Хакер из влиятельной российской группировки LockBit признался, что не чувствует пристального внимания к себе со стороны силовых структур. Его оценка прозвучала в ходе интервью, которое член объединения под ником LockBitSupp дал Telegram-каналу Russian OSINT.

«Давление силовиков можно почувствовать, только когда к тебе уже пришли с "болгаркой" или запрыгнули в окно, — сказал LockBitSupp. — Другими методами оказать на нас влияние невозможно».

Хакер также подчеркнул, что члены LockBit стараются никому не рассказывать о том, чем они на самом деле занимаются. По его словам, это помогает избежать внимания со стороны правоохранительных органов. «Лучше, чтобы никто не знал, чем мы занимаемся, даже родственники. Человеческий фактор — самое слабое место в любой преступной группе», — заметил LockBitSupp.

Член группировки также ответил на вопрос о том, хотел бы он иначе прожить жизнь и никогда не начинать карьеру хакера: «Я очень плохо сплю по ночам. Не в деньгах счастье», — сказал киберпреступник.

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LockBit — известная российская группировка, распространяющая программы-шифровальщики. Ее последняя жертва — транснациональная консалтинговая корпорация Accenture, отказавшаяся платить выкуп в 50 миллионов долларов. После этого похищенные сведения были обнародованы в даркнете.

Ранее «русских хакеров» обвинили в создании нового мощного вируса. На отечественных даркнет-форумах набирает популярность мощное вредоносное ПО, написанное на экзотическом языке программирования. Вирус Ficker Stealer предлагает потенциальным жертвам бесплатно получить доступ к различным платным сервисам. Среди них — Spotify Music, YouTube Premium и приложения из магазина Microsoft Store.

