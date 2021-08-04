Российские хакеры заявили о готовности противостоять кибероперациям США

Члены хакерской группировки BlackMatter, состоящей преимущественно из россиян, не боятся атак со стороны США. О готовности противостоять им представитель киберпреступной организации заявил в интервью изданию The Record.

Член группы признал, что недавний уход с рынка нескольких крупных хакерских объединений (DarkSide, REvil, Avaddon, BABUK) напрямую связан с геополитической обстановкой. Ключевыми факторами, повлиявшими на это решение, он назвал страх перед США и их защитными операциями, а также деятельность двусторонней российско-американской рабочей группы, направленной на борьбу с программами-вымогателями.

«При проектировании нашей инфраструктуры мы учли все эти факторы и считаем, что можем противостоять наступательному потенциалу США в киберпространстве. Как долго? Время покажет. Пока что мы делаем упор на долгосрочную работу», — сказал представитель BlackMatter.

Он добавил, что группировка тщательно отбирает цели и не планирует атаки на объекты критической инфраструктуры, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Объединение BlackMatter позиционирует себя новым лидером даркнета, пришедшим на смену группировкам Darkside и REvil. На хакерских форумах представители BlackMatter уже объявили о готовности заплатить за доступ к взломанным корпоративным сетям.

Ранее президент США Джо Байден передал своему российскому коллеге Владимиру Путину список секторов, которые не должны подвергаться кибератакам. Также Байден предупредил Путина об «имеющемся у США значительном киберпотенциале».