Сенат США счел американские министерства уязвимыми перед «русскими хакерами»

Американские госорганы, якобы пострадавшие от атак «русских хакеров», остаются уязвимыми по сей день. Такой вывод содержится в отчете комитета по внутренней безопасности и делам правительства Сената США.

Нанятые эксперты исследовали уровень кибербезопасности в девяти ведомствах, в число которых попали Госдеп США, министерства транспорта, жилищного строительства и городского развития, сельского хозяйства, здравоохранения и социальных служб, образования, внутренней безопасности, а также служба социального обеспечения. Улучшения за последние полгода зафиксированы только в одном — Министерстве внутренней безопасности.

Остальные, как отмечается в отчете, не предприняли решительных шагов по улучшению уровня своей защиты. Семь ведомств из перечисленных продолжили использовать те же устаревшие системы, которые попали под атаку на клиентов SolarWinds в 2020 году.

«Совершенно очевидно, что данные, переданные этим восьми ключевым агентствам, остаются под угрозой, — сказано в отчете комиссии Сената США. — Спонсируемые как отдельными государствами, так и другими структурами хакеры становятся все более изощренными и настойчивыми. В этих обстоятельствах Конгресс США и исполнительная ветвь власти не могут оставлять беззащитными данные, имеющие отношение к национальной безопасности».

Как отмечается, в ходе проведенной работы экспертам удалось выкрасть из одного из министерств сотни файлов с персональными данными американцев, в том числе номера банковских кредитных карт. В то же время Госдеп не смог предоставить Сенату исчерпывающее досье на 60 процентов сотрудников, имеющих доступ к секретной информации.

Напомним, в начале 2020 года были взломаны системы ряда крупных министерств США, с серверов которых были украдены различные данные. Все они пользовались услугами фирмы SolarWinds. Госдеп США приписывал кибератаки России.