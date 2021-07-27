Минюст США заявил о непричастности России к кибератакам

Россия — во главе списка стран, с территории которых совершаются кибератаки на Соединенные Штаты, однако за этими нападениями не стоят российские власти, заявил в ходе выступления в Сенате США заместитель помощника генпрокурора США Ричард Даунинг. Его выступление транслировалось на сайте юридической комиссии Сената.

Чиновник Минюста подчеркнул, что американская сторона не подвергает сомнению непричастность России к кибератакам, однако ему не кажется, что российские власти делают все, что могут, для предотвращения таких инцидентов.

16 июля стало известно, что США не стали обвинять РФ в очередных кибератаках на международную фирму Kaseya. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы не приписываем российским властям причастность к этому случаю», — сказала Псаки, отметив, что компетентные органы ведут проверку произошедшего.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наказать хакеров на российской территории, если Москва не справится с этим сама. Американский дипломат также заявил, что Вашингтон собирает союзников для более эффективной борьбы со злонамеренной деятельностью в киберпространстве.