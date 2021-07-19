Байден рассказал о различии между российскими и китайскими кибератаками

Кибератаки, которые предположительно совершаются с территорий России и Китая имеют одно большое различие. Об этом рассказал президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвященной взлому облачных серверов Microsoft Exchange. Страны Запада обвиняют в недавних атаках китайских хакеров передает Telegram-канал «Карточный домик».

Материалы по теме Вот и поговорили. Как встреча Путина и Байдена изменит отношения России и США? Безумный «Макс». Как под маской опасного международного хакера скрывалась 55-летняя россиянка из Ростова-на Дону?

«Китайское правительство, в отличие от российского, не делает это [совершает взломы] само, а защищает тех [хакеров], кто это делает», — заявил американский лидер на вопрос журналистки о разнице между российскими и китайскими кибератаками.

Ранее администрация президента США открыто обвинила китайское правительство в том, что оно заплатило киберпреступникам за взломы облачных серверов Microsoft Exchange.

Также Белый дом указал на связь между хакерами и Министерством государственной безопасности Китая. Таким образом, США присоединились к странам-членам ООН, требующим от Китая остановить кибератаки на их частные компании и органы власти.

19 июля о взломе облачных серверов Microsoft Exchange сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Он обвинил в кибератаке группировки Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31, которые, по его словам, действовали с территории КНР. Нападения совершались с целью шпионажа и кражи интеллектуальной собственности.

Новое обновление облачных серверов от корпорации Microsoft, выпущенное в начале 2021 года, должно было исправить уязвимости, которые использовали хакеры по всему миру. Однако эксперты по кибербезопасности посчитали, что такие меры недостаточны. По их мнению, для обеспечения полной защиты от кибератак необходимо провести полноценный анализ всех систем и программ, задействованных во взломе.