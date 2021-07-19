США указали на различия между российскими и китайскими хакерами

Между деятельностью российских хакеров и агрессивным поведением Китая в киберпространстве существует несколько существенных различий. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации, передает CBS News.

Чиновник отметил, что киберпреступники из России иногда неофициально «подрабатывают по ночам» и имеют довольно слабую связь с некоторыми представителями спецслужб. При этом китайские хакеры, по его словам, получают зарплату от правительства страны и выполняют его приказы.

«Такого рода использование министерством госбезопасности Китая хакеров на контракте для проведения несанкционированных киберопераций по всему миру — это особый случай», — указал источник издания. Он подчеркнул, что страны по всему миру продолжат объединяться для борьбы с безответственными и злонамеренными действиями Пекина в киберсфере.

16 июля стало известно, что США отказались обвинять Россию в очередных кибератаках на международную компанию Kaseya. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. «Мы не приписываем российским властям причастность к этому случаю», — сказала Псаки, добавив, что на данный момент ведется проверка произошедшего.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал наказать хакеров на территории России, если Москва сама этого не сделает. Американский дипломат также рассказал, что Вашингтон собирает союзников для более эффективного пресечения злонамеренной деятельности в киберпространстве.