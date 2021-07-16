Белый дом не стал приписывать России причастность к кибератакам на компанию Kaseya

США отказались обвинять Россию в очередных кибератаках на международную компанию Kaseya. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Мы не приписываем российским властям причастность к этому случаю», — сказала Псаки, добавив, что на данный момент ведется проверка произошедшего.

О том, что производитель программного обеспечения Kaseya подвергся кибератаке с применением вируса-вымогателя, сообщалось ранее. Тогда Bloomberg предположил, что за атакой может стоять хакерская группировка REvil, которую агентство связывает с Россией.

Отмечается, что от хакерской группировки пострадали около 200 фирм. Кибератака затронула по меньшей мере шесть компаний. Предположительно, данные организаций оказались временно заблокированы. Вымогатели потребовали выкуп в размере 45 тысяч долларов.

Тогда президент США Джо Байден усомнился в причастности России к этой атаке. При этом он пригрозил выступить с ответными мерами в сторону России, если выяснится, что именно она совершила ее.