ЕС обвинил Китай в кибератаках

Кибератаки на страны Европейского союза с территории Китая поставили под угрозу тысячи компьютеров по всему миру, в том числе, в учреждениях ЕС. Об этом сообщается в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Глава международной дипломатии Евросоюза уточнил, что взлом с использованием уязвимостей облачного сервера Microsoft Exchange «привел к рискам безопасности и значительным экономическим потерям для государственных учреждений и частных компаний». По его словам, кибератака с территории КНР совершена группировками Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31. Целью нападений были шпионаж и кража интеллектуальной собственности.

Боррель от имени Евросоюза призвал китайские власти придерживаться норм «ответственного поведения государств, одобренных всеми государствами-членами ООН» и принять необходимые шаги для расследования и устранения последствий киберпреступления. Он также подтвердил намерение государств-членов ЕС бороться с кибертерроризмом.

Ранее корпорация Microsoft выпустила обновление облачного сервиса Exchange Server. Компания сообщила, что уязвимости сервера, используемые хакерами по всему миру, были устранены. Однако, эксперты по кибербезопасности сочли эти меры недостаточными. По их мнению, для устранения всех угроз необходимо провести полноценный анализ всех систем и программ, задействованных во взломе.