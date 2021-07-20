Европейский союз и НАТО голословно обвиняют Китай в многочисленных кибератаках по всему миру. Об этом сообщается на сайте представителя дипломатической миссии КНР в ЕС Чжан Мина.

«Мы выражаем решительное неодобрение и решительное противодействие таким заявлениям», — ответил китайский дипломат на обвинения стран Запада. По его словам, государства ЕС и НАТО сами в течение многих лет использовали технологическое преимущество для организации массового прослушивания по всему миру, в том числе против собственных союзников.

Чжэн Мин сообщил, что фактической жертвой кибертерроризма является именно Китай. Он привел данные Координационного совета Китая, который за 2020 год зарегистрировал на своей территории более пяти миллионов IP-адресов, принадлежащих хакерам, действующим из стран НАТО. Представитель КНР призвал страны Запада следовать нормам международной кибербезопасности и принять меры для расследования преступлений.

19 июля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил о массовых кибератаках с использованием уязвимостей облачных серверов Microsoft Exchange. По его словам, в нападениях виновны группировки Advanced Persistent Threat 40 и Advanced Persistent Threat 31, которые действовали с территории Китая. Боррель призвал китайские власти расследовать инцидент и принять меры для устранения последствий киберпреступлений.

Позже администрация президента США Джо Байдена выступила с обвинениями в адрес правительства КНР, которое, по мнению американских властей, заплатило хакерам за взломы. Таким образом, Белый дом присоединился к странам, требующим от Китая остановить киберпреступления.