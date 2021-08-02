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В МИД подсчитали мировой ущерб от киберпреступлений в 2021 году

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Фото: Depositphotos

Мировой ущерб от киберпреступлений в 2021 году может существенно увеличиться в сравнении с предыдущими годами. Об этом сообщается в статье директора Департамента международной информационной безопасности МИД России Андрея Крутских и третьего секретаря этой структуры Айрата Хамидуллина, опубликованной в журнале «Международная жизнь».

Во внешнеполитическом ведомстве подсчитали предполагаемые потери мировой экономики от злонамеренных действий хакеров. По данным МИД, в текущем году ущерб от киберпреступлений может достичь шести триллионов долларов. Дипломаты отметили, что существенное влияние на рост киберпреступности оказала пандемия коронавируса, из-за которой люди перевели экономическую и бытовую сферу жизни в онлайн-пространство.

«При этом специфика ИКТ-преступлений заключается в том, что они совершаются дистанционно, зачастую с территории других стран, и ни одно государство в мире не способно в одиночку бороться с ними», — сказано в статье. Крутских и Хамидуллин подчеркнули, что напряженная ситуация в кибер-сфере связана с недостатками современной системы международного сотрудничества по соответствующим вопросам.

27 июля сообщалось, что Россия внесла в Организацию Объединенных Наций первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и незаконному использованию криптовалюты. В Москве предложили добавить новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений в IT-сфере, а также расширить возможности для арестов, конфискации и возврата активов.

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