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Россия внесла в ООН первый проект конвенции о противодействии киберпреступности

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Фото: Unsplash

Россия внесла в Организацию Объединенных Наций (ООН) первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и незаконному использованию криптовалюты. Об этом сообщили в российской Генеральной прокуратуре, передает РИА Новости.

«Проект учитывает современные вызовы и угрозы в сфере международной информационной безопасности, в том числе криминальное использование криптовалюты», — отметили в ведомстве. В частности, в Москве предложили добавить новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений в IT-сфере, а также расширить возможности для арестов, конфискации и возврата активов. В Генпрокуратуре добавили, что конвенция поспособствует развитию международного сотрудничества в сфере кибербезопасности.

Отмечается, что межведомственная российская делегация, которую возглавил заместитель генпрокурора страны Петр Городов, представила разработки документа в штаб-квартире ООН в Вене. В Генпрокуратуре подчеркнули, что Россия первой из всех стран подготовила проект универсальной конвенции для борьбы с информационной преступностью.

Кибербезопасность остается важной темой для переговоров российских политиков с иностранными коллегами. Так, этот вопрос затрагивали на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которая прошла в Женеве 16 июня. При этом американский эксперт отмечал, что главная сложность в переговорах Москвы и Вашингтона по кибербезопасности — опасность нападения с третьей стороны.

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