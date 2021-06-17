В США назвали главную сложность в переговорах по кибербезопасности с Россией

Главная сложность в переговорах США и России по кибербезопасности — опасность нападения с третьей стороны. Об этом заявил бывший дипломат и профессор Католического университета Америки Майкл Киммейдж в разговоре с «Лентой.ру».

«Некая страна может совершить атаку на Москву или Вашингтон и при этом сделать вид, что ответственность несет одна из этих сторон. Это может дестабилизировать отношения между двумя ядерными державами», — пояснил Киммейдж. Эксперт добавил, что в этом смысле гораздо проще соблюдать контроль над вооружениями: это отражает позицию стран по разработке оружия и его обороту, и это проще контролировать, в отличие от киберпространства.

С другой стороны, эта же опасность может стать общим местом в борьбе с киберпреступностью. Главное, чтобы каждая из сторон решала свои проблемы. Так, для американской она заключается в недоверии к властям России вообще, особенно в вопросах дезинформации и вмешательства в политические процессы.

Киммейдж напомнил, что традиционно ключевым вопросом отношений США и СССР был контроль над вооружениями, что остается их важной частью и сейчас. Переговоры в Женеве в том числе коснулись Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название — СНВ-3): эксперт полагает, что над ним будут работать специальные команды.

Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

Быстрая доставка новостей — в «Ленте дня» в Telegram подписаться