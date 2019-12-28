В ООН приняли российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью

Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью. Как сообщает РИА Новости, за ее принятие проголосовали 79 стран, против высказались 60, еще 33 воздержались.

В числе противников резолюции оказались США, которые заявили, что документ «подорвет международное сотрудничество в деле борьбы с киберпреступлениями, в то время как требуется усиленное сотрудничество».

Заместитель постоянного представителя России при ООН Геннадий Кузьмин в свою очередь рассказал, что специальный комитет, о котором говорится в резолюции, в 2020 году проведет первую сессию в Нью-Йорке с целью собрать максимальное число стран. «Резолюцией прямо предусматривается, что будущий спецкомитет должен принимать во внимание результаты работы венской группы экспертов по киберпреступности, доклад которой мы ожидаем в следующем году», — добавил дипломат. Проведение сессии запланировано на август.

Резолюция предусматривает, что Генассамблея ООН учредит специальный межправительственный комитет экспертов, представляющий все регионы, пишет агентство. Структура займется разработкой международной конвенции о противодействии использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях. Соавторами документа вместе с Россией выступили еще 47 государств.

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