Россия предложила увеличить количество составов киберпреступлений с 9 до 23, об этом сообщил заместитель генпрокурора РФ Петр Городов, его слова приводит РИА Новости.

Соответствующий документ внесла в специальный комитет ООН Генпрокуратура. Это проект конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных преступлений, совершенных в интернете, с помощью телефона или иных средств коммуникации.

«В проекте нашли отражение 23 состава преступлений, включая несанкционированный доступ к персональным данным, незаконное распространение фальсифицированных лекарственных средств и медицинских изделий, терроризм, экстремизм, реабилитация нацизма, незаконный оборот наркотиков, оружия, вовлечение несовершеннолетних в противоправную деятельность и многое другое — все самое актуальное в мире киберпреступности», — подчеркнул Городов.

Заместитель генпрокурора заключил, что Будапештская конвенция Совета Европы устарела и нуждается в модернизации, поскольку разрабатывалась с 1997 по 2001 годы, тогда было известно всего десять составов преступлений. Особое внимание уделяется экстренным механизмам взаимодействия, которые усилят скорость реагирования на подобные инциденты, в частности на те, которые имеют трансграничный характер.

Кибербезопасность остается важной темой для переговоров российских политиков с иностранными коллегами. Так, этот вопрос затрагивали на встрече российского лидера Владимира Путина с президентом США Джо Байденом, которая прошла в Женеве 16 июня. При этом американский эксперт Майкл Киммейдж отмечал, что главная сложность в переговорах Москвы и Вашингтона по кибербезопасности — опасность нападения с третьей стороны.

