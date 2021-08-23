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Сканы паспортов 1,5 миллиона россиян попали в интернет

В даркнет выложили скан-копии паспортов 1,5 миллиона россиян
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Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Хакеры выложили в интернет крупную базу отсканированных копий паспортов граждан России. Как сообщает портал Security Lab, речь идет о 1,5 миллиона изображений.

Отмечается, что сканы попали к хакерам в результате взлома серверов косметической компании Oriflame. Об утечке стало известно еще в начале августа, когда была опубликована первая часть базы, состоявшая из 800 тысяч изображений паспортов граждан Казахстана и Грузии. Тогда киберпреступники заявили, что всего в их распоряжении оказались около четырех терабайт данных, содержащих также сведения о подданных Украины, Великобритании, Китая и Испании.

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После этого хакеры выложили в открытый доступ сканы паспортов россиян. Общий объем архива составляет 809 гигабайт.

В Security Lab предположили, что злоумышленники, вероятно, не смогли договориться с компанией Oriflame и выкупе, поэтому планируют выложить в даркнет весь украденный архив, разделив данные по странам.

Тем временем исполнительный директор компании Artezio Павел Адылин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, почему мессенджеры нельзя считать полностью безопасным способом коммуникаций, а также дал несколько советов россиянам по их использованию. По его словам, практически для любого подобного приложения актуальны вопросы наличия протоколов шифрования и их качества.

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