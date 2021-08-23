Россиянам рассказали об опасности использования мессенджеров

Исполнительный директор компании Artezio Павел Адылин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, почему мессенджеры нельзя считать полностью безопасным способом коммуникаций, а также дал несколько советов россиянам по их использованию. По его словам, практически для любого подобного приложения актуальны вопросы наличия протоколов шифрования и их качества.

«Все популярные мессенджеры должны обеспечивать высокий уровень приватности переписки, — констатировал Адылин. — Это зависит как от качества протоколов шифрования данных, так и от наличия инструментов, которые позволяют пользователям контролировать распространение информации и свой личный уровень приватности в переписках».

Эксперт отметил, что разработчики популярных приложений уделяют особое внимание опциям, помогающим пользователям скрывать свои регистрационные и личные данные, удалять и редактировать отправленные сообщения на всех устройствах, на которых оно могло быть получено.

«На данный момент нельзя сказать, что основная уязвимость мессенджеров — программного характера, хотя такой вариант тоже нельзя исключать. Однако существует более простой и распространенный способ доступа к переписке — через разблокированные мобильные устройства или компьютеры. Сейчас разработчики отдельных мессенджеров создают дополнительную защиту, которая препятствует прямому получению доступа, но эффективность таких решений пока под вопросом», — уверен исполнительный директор Artezio.

Адылин добавил, что возможность общения с широким кругом лиц, в том числе незнакомых, сама по себе создает для пользователей определенные риски. В частности, пользуясь мессенджерами, россияне легко могут стать жертвами мошенников, которые давно освоили цифровые каналы для обмана простых людей. И такая вероятность в целом выше, чем возможность потери персональных данных.

«Множество примеров манипуляций с помощью инструментов социальной инженерии доказывают, что в мессенджерах должен появиться новый вид защиты пользователей. Например, Viber уже ввел опцию запрета на связь с пользователями, которых нет в контактах. Полагаю, что в будущем фокус на разработку такой защиты будет нарастать. Что касается приватности самой переписки, то большинство законопослушных россиян могут чувствовать себя в безопасности», — заявил Адылин.

Говоря о способах защиты персональных данных, эксперт рекомендует придерживаться элементарных базовых правил: использовать сложные пароли и аутентификацию с применением биометрических данных, регулярно обновлять приложения и операционные системы, использовать новые инструменты по повышению приватности передаваемой информации. Например, в Viber можно включить функцию отклонения неизвестных звонков, а в Telegram — обратить внимание на опцию анонимности в чатах и переписке.

Самый простой и распространенный способ доступа к переписке — через разблокированные мобильные устройства или компьютеры. Разработчики отдельных мессенджеров создают дополнительную защиту для таких случаев, но ее эффективность пока под вопросом Павел Адылин исполнительный директор компании Artezio

На вопрос о существовании полностью приватного мессенджера Адылин ответил отрицательно. По его словам, всегда есть стороны, заинтересованные в контроле потоков информации. При этом далеко не всегда речь о мошенниках: например, нередко необходимость доступа к частной переписке оправдывается интересами национальной безопасности. Эксперт добавляет, что защищенность переписки зависит не только от самого приложения, но и от защиты устройств, на которых оно установлено.

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