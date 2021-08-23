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Россиянам рассказали об опасности использования мессенджеров

Исполнительный директор Artezio Адылин: в мессенджерах легко стать жертвой мошенников
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Фото: Unsplash

Исполнительный директор компании Artezio Павел Адылин в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, почему мессенджеры нельзя считать полностью безопасным способом коммуникаций, а также дал несколько советов россиянам по их использованию. По его словам, практически для любого подобного приложения актуальны вопросы наличия протоколов шифрования и их качества.

«Все популярные мессенджеры должны обеспечивать высокий уровень приватности переписки, — констатировал Адылин. — Это зависит как от качества протоколов шифрования данных, так и от наличия инструментов, которые позволяют пользователям контролировать распространение информации и свой личный уровень приватности в переписках».

Эксперт отметил, что разработчики популярных приложений уделяют особое внимание опциям, помогающим пользователям скрывать свои регистрационные и личные данные, удалять и редактировать отправленные сообщения на всех устройствах, на которых оно могло быть получено.

«На данный момент нельзя сказать, что основная уязвимость мессенджеров — программного характера, хотя такой вариант тоже нельзя исключать. Однако существует более простой и распространенный способ доступа к переписке — через разблокированные мобильные устройства или компьютеры. Сейчас разработчики отдельных мессенджеров создают дополнительную защиту, которая препятствует прямому получению доступа, но эффективность таких решений пока под вопросом», — уверен исполнительный директор Artezio.

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Адылин добавил, что возможность общения с широким кругом лиц, в том числе незнакомых, сама по себе создает для пользователей определенные риски. В частности, пользуясь мессенджерами, россияне легко могут стать жертвами мошенников, которые давно освоили цифровые каналы для обмана простых людей. И такая вероятность в целом выше, чем возможность потери персональных данных.

«Множество примеров манипуляций с помощью инструментов социальной инженерии доказывают, что в мессенджерах должен появиться новый вид защиты пользователей. Например, Viber уже ввел опцию запрета на связь с пользователями, которых нет в контактах. Полагаю, что в будущем фокус на разработку такой защиты будет нарастать. Что касается приватности самой переписки, то большинство законопослушных россиян могут чувствовать себя в безопасности», — заявил Адылин.

Говоря о способах защиты персональных данных, эксперт рекомендует придерживаться элементарных базовых правил: использовать сложные пароли и аутентификацию с применением биометрических данных, регулярно обновлять приложения и операционные системы, использовать новые инструменты по повышению приватности передаваемой информации. Например, в Viber можно включить функцию отклонения неизвестных звонков, а в Telegram — обратить внимание на опцию анонимности в чатах и переписке.

На вопрос о существовании полностью приватного мессенджера Адылин ответил отрицательно. По его словам, всегда есть стороны, заинтересованные в контроле потоков информации. При этом далеко не всегда речь о мошенниках: например, нередко необходимость доступа к частной переписке оправдывается интересами национальной безопасности. Эксперт добавляет, что защищенность переписки зависит не только от самого приложения, но и от защиты устройств, на которых оно установлено.

Ранее россиянам назвали несколько способов защититься от кражи данных банковских карт на фишинговых сайтах. Чаще всего злоумышленники создают ресурсы, которые по своему дизайну неотличимы от официальных страничек компаний или банков. Единственным исключением является адрес сайта, который очень похож на оригинальный, но отличается от него одной или двумя буквами.

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