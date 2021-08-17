Россиян предостерегли от нового способа мошенничества с помощью мусора

Специалист в области кибербезопасности из компании ESET Джейк Мур дал россиянам несколько советов по защите от одного из способов мошенничества в сети. В частности, он рассказал, как правильно обращаться с мусором, чтобы не стать жертвой злоумышленников. Его слова передают «Известия».

По мнению Мура, пользователи сети регулярно помогают злоумышленникам, выбрасывая распечатки со своими персональными данными в мусорные баки. На листах можно обнаружить имена и фамилии людей, их адреса и номера телефонов, а также другую важную информацию. Чтобы проверить свою теорию, эксперт покопался в мусорном баке со вторсырьем, который находился возле его дома.

«В мусоре, накопившемся за две недели, всего за полчаса я обнаружил: упоминание имени и фамилии супругов-владельцев дома — 24 раза; адреса электронной почты — трижды; номер телефона — дважды», — предостерег специалист. С помощью найденной информации ему удалось составить потребительский портрет целой семьи и узнать, какими брендами пользуются люди. Мур считает, что полученные из мусорного бака данные могут облегчить работу мошенникам при составлении фишинговой схемы обмана.

Эксперт посоветовал перед выбрасыванием рвать на мелкие части всю бумагу, на которой могут быть напечатаны личные данные. Таким же способом нужно избавляться от конвертов и наклеек на коробках и пакетах от посылок. «Заведите многофакторную аутентификацию для всех учетных записей, потому что риск утечки персональных данных актуален абсолютно для каждого», — заключил Мур.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин перечислил фразы, которые нельзя называть в разговоре с мошенниками.