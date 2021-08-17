Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Эксперт по кибербезопасности рассказал о новой схеме мошенников со звонком бухгалтеру

Главный эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов предупредил россиян о новой мошеннической схеме в беседе с РИА Новости.

По его словам, злоумышленниками используется схема со звонком бухгалтеру компании под видом генерального директора. Мошенник просит срочно перевести ему денежные средства фирмы.

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Эксперт отметил, что подделать телефонный номер не проблема, однако есть трудности с голосом. «Есть два варианта. Первый — это смонтировать нарезки реального голоса, но нужно большое количество образцов, и это не так просто делается. Второй способ — это использование как раз технологии дипфейков, когда загружаются несколько образцов голоса в специальную программу, накладывается нужный текст и создается поддельная запись», — пояснил он.

Голованов добавил, что существуют также схемы, когда злоумышленники совершают видеозвонок, анимируя лицо человека.

Ранее управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин заявил, что общение с мошенниками следует пресекать. Однако если беседа началась, стоит помнить о запрещенных фразах, которые не следует использовать. По его мнению, не следует произносить слова «да», «нет», а также различные цифры, поскольку эти ответы могут записать на диктофон.