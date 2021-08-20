Россиянам назвали способы защититься от слежки через камеры смартфонов

Директор департамента корпоративного бизнеса компании ESET в России Антон Пономарев в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о том, как пользователям защититься от хакеров, использующих для слежки за ними камеры телефонов.

По словам Пономарева, в первую очередь необходимо следить за тем, какие приложения получили доступ к камере устройства. «Такие запросы часто поступают пользователям от различных приложений, будь то мобильный банк или сервис доставки. Необходимо проверить в настройках, каким именно программам открыт доступ к камере, и убедиться, что в этом списке отсутствуют незнакомые приложения», — сказал Пономарев.

Еще одним способом защититься от слежки эксперт назвал проверенный антивирус. Он подчеркнул, что такие программы всегда уведомляют пользователей о несанкционированном доступе к камере.

77 процентов пользователей рунета боятся, что за ними следят с помощью мобильных устройств

Эксперт отметил, что мошенники часто используют подобные программы для того, чтобы получать компроментирующий контент. Впоследствии преступники продают его или шантажируют своих жертв.

«От таких злоумышленников можно получить письмо с темой "Мы знаем, чем ты занимался сегодня вечером и с кем". Но в большей степени это касается публичных личностей, а не массового пользователя», — уточнил Пономарев.

Опасны также вредоносные программы, для которых доступ к камере является вспомогательной функцией. Такие приложения созданы для похищения уже хранящихся в галерее снимков — фото паспортов, виз, билетов и других документов, представляющих интерес для киберпреступников.

Пономарев также привел данные исследования ESET, согласно которому о потенциальной слежке за ними с помощью мобильных устройств задумываются 77 процентов пользователей рунета. При этом лишь 14 процентов назвали камеру и микрофон источником угрозы.

«На самом деле, несанкционированный доступ к микрофону связан даже с более серьезными рисками, чем в случае с камерой, — предостерегает эксперт компании ESET. — Дело в том, что люди куда чаще не фотографируют свои персональные данные, пин-коды и пароли, а проговаривают их вслух. Кража такой информации позволяет злоумышленникам практически моментально провернуть махинации, связанные с финансами, оформлением собственности или регистрацией в различных сервисах».

Ранее эксперты по кибербезопасности рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о том, что за человеком следят через камеру телефона. Отмечается, что шпионское ПО обычно старается никак не выдавать себя, однако есть ряд особенностей, намекающих на его наличие. В частности, стоит обратить внимание на состояние аккумулятора устройства и объем расходуемого трафика.