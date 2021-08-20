Россиянам назвали способы защититься от слежки через камеры смартфонов

Директор департамента корпоративного бизнеса компании ESET в России Антон Пономарев в разговоре с «Лентой.ру» рассказал о том, как пользователям защититься от хакеров, использующих для слежки за ними камеры телефонов.
По словам Пономарева, в первую очередь необходимо следить за тем, какие приложения получили доступ к камере устройства. «Такие запросы часто поступают пользователям от различных приложений, будь то мобильный банк или сервис доставки. Необходимо проверить в настройках, каким именно программам открыт доступ к камере, и убедиться, что в этом списке отсутствуют незнакомые приложения», — сказал Пономарев.
Еще одним способом защититься от слежки эксперт назвал проверенный антивирус. Он подчеркнул, что такие программы всегда уведомляют пользователей о несанкционированном доступе к камере.
Эксперт отметил, что мошенники часто используют подобные программы для того, чтобы получать компроментирующий контент. Впоследствии преступники продают его или шантажируют своих жертв.
«От таких злоумышленников можно получить письмо с темой "Мы знаем, чем ты занимался сегодня вечером и с кем". Но в большей степени это касается публичных личностей, а не массового пользователя», — уточнил Пономарев.
Опасны также вредоносные программы, для которых доступ к камере является вспомогательной функцией. Такие приложения созданы для похищения уже хранящихся в галерее снимков — фото паспортов, виз, билетов и других документов, представляющих интерес для киберпреступников.
Пономарев также привел данные исследования ESET, согласно которому о потенциальной слежке за ними с помощью мобильных устройств задумываются 77 процентов пользователей рунета. При этом лишь 14 процентов назвали камеру и микрофон источником угрозы.
«На самом деле, несанкционированный доступ к микрофону связан даже с более серьезными рисками, чем в случае с камерой, — предостерегает эксперт компании ESET. — Дело в том, что люди куда чаще не фотографируют свои персональные данные, пин-коды и пароли, а проговаривают их вслух. Кража такой информации позволяет злоумышленникам практически моментально провернуть махинации, связанные с финансами, оформлением собственности или регистрацией в различных сервисах».
Ранее эксперты по кибербезопасности рассказали, какие признаки могут свидетельствовать о том, что за человеком следят через камеру телефона. Отмечается, что шпионское ПО обычно старается никак не выдавать себя, однако есть ряд особенностей, намекающих на его наличие. В частности, стоит обратить внимание на состояние аккумулятора устройства и объем расходуемого трафика.