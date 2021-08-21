Мошенники украли деньги у чиновника Минобороны и потратили их на онлайн-шопинг

Мошенники украли у чиновника Минобороны 36 тысяч рублей и потратили их на AliExpress

У руководителя одного из проектов Минобороны России мошенники украли более 30 тысяч рублей. Похищенные средства злоумышленники потратили на онлайн-покупки и биткоины. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Жертвой преступников стал руководитель проекта Главного военно-строительного управления №14. Чиновник утверждает, что не вводил нигде свои данные, никому их не сообщал, однако мошенники все равно смогли похитить средства с его счета.

Произошло это 17 августа. Сотрудник Минобороны узнал, что кто-то за его счет приобрел товары на платформе AliExpress, а также вложился в криптовалюту. В общей сложности мошенники потратили со счетов чиновника 36 тысяч рублей. Пострадавший написал заявление в полицию, правоохранители в настоящее время разыскивают преступников.

В 2019 году сообщалось, что мошенники похитили у Минобороны пять квартир. Чиновники подменили документы и стали распоряжаться жилплощадью на свое усмотрение. В частности, одна из квартир была предоставлена для проживания и последующей приватизации семье заместителя главы администрации поселения Марушкинское.