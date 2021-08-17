США заплатят за сведения о готовящихся кибератаках 10 миллионов долларов

В США заявили, что готовы заплатить за сведения о кибератаках до 10 миллионов долларов

США готовы выплачивать крупные суммы денег за данные о кибератаках, направленных на объекты критической инфраструктуры страны. Такая информация появилась на сайте американской правительственной программы Reward for Justice («Награда за справедливость»).

Размер выплаты за «сведения, позволяющие установить личность или местонахождение любого лица, которое, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, участвует в злонамеренных кибератаках против критической инфраструктуры США», может составить до 10 миллионов долларов.

Как отмечается в сообщении, речь может идти о самом широком спектре готовящихся атак: от заражения программами-вымогателями и получения доступа к закрытой информации до умышленного причинения вреда компьютерам и устройствам, подключенным к правительственным системам. При этом США заявили, что намерены платить анонимным источникам в криптовалюте, для этого они создали специальный ресурс в даркнете. В Госдепе полагают, что это позволит повысить уровень безопасности в стране.

Ранее стало известно, что американские госорганы, якобы пострадавшие от «русских хакеров», остались уязвимыми перед атаками. Такой вывод содержится в отчете комитета по внутренней безопасности и делам правительства сената США. Нанятые эксперты исследовали уровень кибербезопасности в девяти ведомствах, в число которых попал и Госдеп США. Улучшения за последние полгода зафиксированы только в одном — Министерстве внутренней безопасности.