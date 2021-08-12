Хакеры научились заражать вирусами с помощью средства защиты от спамеров

Киберпреступники начали распространять вирусы с помощью капчи — цифровой картинки с кодом, предназначенной для защиты от спамеров и ботов. Об этом сообщает Cyberscoop со ссылкой на аналитиков компании Proofpoint

Отмечается, что хакеры рассылают электронные письма, содержащие поле для ввода кода. Клик по этой области приводит к загрузке вредоносного содержимого на устройство жертвы.

В 2020 году было отмечено в 50 раз больше заражений подобным способом, чем годом ранее. Аналитики связывают это с тем, что компании по всему миру требуют от работающих в дистанционном режиме сотрудников повышенного внимания к цифровой безопасности. Капча как раз и ассоциируется у многих с защитой от спама и фрода.

Но даже при этом отдача от подобного подхода остается невысокой: попадаются лишь пять процентов пользователей. Для сравнения, прикрепленные к письмам текстовые файлы и таблицы открывает каждый пятый адресат.

Ранее россиян предупредили о самых распространенных видах мошенничества в сети. Злоумышленники продолжают пользоваться стандартными схемами, однако пандемия COVID-19 спровоцировала всплеск афер, связанных со спросом на востребованные товары. Речь идет о дефицитных продуктах и препаратах на онлайн-аукционах.

