Российские компании атаковала самая крупная в истории интернета зараженная сеть

Компании из России попали под удар самого большого в истории ботнета — сети зараженных устройств. Об этом сообщили «Коммерсанту» в компании StormWall.

По данным экспертов, нападения продолжаются на протяжении последнего месяца. Их главными жертвами стали организации, представляющие игровую индустрию. В состав ботнета входят 49 тысяч устройств, которые используются для проведения направленных DDoS-атак. Их мощность достигает двух терабит в секунду, что, как и размер ботнета, можно считать рекордом. По предварительным данным, сеть зараженных устройств имеет испанское происхождение.

Как отметили в российской компании Qrator Labs, впервые ботнет был замечен в 2020 году. На специализированных сайтах его услуги оценивались в 100 долларов в час, а полноценная аренда на двое суток — в 2,5 тысячи долларов.

Причины атак, как отмечают опрошенные «Коммерсантом» эксперты, могут заключаться в нечестной конкурентной борьбе: пользователи онлайн-игр нетерпеливо относятся к любым перебоям в работе сервисов. При этом подобные DDoS-атаки вызывают проблемы и у простых геймеров, поскольку не все провайдеры могут противостоять нападениям такой мощности.

Напомним, ранее компания Microsoft предупредила пользователей о вирусе под названием Lemon Duck. Вредное ПО представляет собой ботнет для майнинга криптовалюты, который позволяет злоумышленникам использовать мощности компьютера жертвы, чтобы добывать валюту Monero.