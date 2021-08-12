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Похитивший миллионы долларов хакер объяснил атаку желанием развлечься

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Фото: Depositphotos
Укравший 600 миллионов долларов у Poly Network хакер заявил, что не интересуется деньгами

Взломщик, стоящий за похищением более 600 миллионов долларов у блокчейн-платформы Poly Network, признался, что сделал это, чтобы развлечься, и заявил об отсутствии интереса к деньгам. Как стало известно CNBC, киберпреступник вернул обворованной компании часть денег и вписал в переводы сообщения, в которых объяснил причины своего поступка.

«Таков и был план. Я не очень заинтересован в деньгах! Быть жертвой атаки достаточно болезненно, но разве компания не должна чему-то научиться таким образом?» — отметил неизвестный киберпреступник, комментируя обратные переводы украденной криптовалюты.

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В одном из последующих сообщений хакер заявил, что вывел деньги ради развлечения.

«Когда я заметил уязвимость, у меня возникло смешанное чувство», — написал взломщик. — «Спросите себя, что бы вы сделали, столкнувшись с таким состоянием. Вежливо спросили бы у команды проекта, не готовы ли они исправить ошибку? Кто угодно станет предателем, когда перед ним лежит миллиард!»

Ранее специалистами Poly Network были идентифицированы три адреса, на которые хакер вывел деньги со счетов платформы. Компания обратилась к майнерам и биржам с просьбой внести эти адреса в черный список, что сделало кражу практически бессмысленной: обналичить выведенные средства легальными способами преступнику бы не удалось.

На данный момент сервису вернули 260 миллионов долларов. Всего же было похищено 611 миллионов. Компания успела предупредить хакеров, что с их стороны будет «неразумно» совершать какие-либо транзакции, учитывая то внимание, которое они привлекли к себе. Эта кража считается самой крупной в истории криптовалютного рынка.

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