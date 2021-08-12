Совершившие крупнейшую кражу криптовалюты вернули назад миллионы долларов

Хакеры вернули активы на сумму 260 миллионов долларов, украденные у Poly Network

Хакеры вернули активы на сумму 260 миллионов долларов, украденные ранее у блокчейн-платформы Poly Network в ходе крупнейшего криптоограбления. Об этом компания написала в своем Twitter-аккаунте.

Всего у Poly Network похитили 600 миллионов долларов. Компания предупредила, что со стороны хакеров «неразумно» совершать какие-то транзакции, учитывая то внимание, которое они привлекли к себе.

Poly Network назвала три адреса, по которым хакеры могут вернуть украденные монеты, что они и начали делать несколько часов спустя.

Злоумышленники заявили, что просто хотели выявить уязвимость платформы, назвав Poly Network «достойной системой». Они также отметили, что провернули это не ради денег, а ради развлечения. Их мотивацией было «сделать что-нибудь классное, но не очень вредное».