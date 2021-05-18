Выдавшие себя за Маска мошенники украли миллионы долларов

Мошенники, выдающие себя в соцсетях за главу Tesla Илона Маска, за полгода украли больше двух миллионов долларов в криптовалюте. Об этом сказано в отчете Федеральной торговой комиссии США (FTC).

Злоумышленники заводят аккаунты в Twitter от имени Маска и предлагают потенциальным жертвам перевести токены на их криптокошельки, обещая большое вознаграждение. Всего с октября прошлого года из-за действий мошенников около семи тысяч человек потеряли более 80 миллионов долларов.

Ранее эксперты раскрыли новый способ обмана россиян. Мошенники начали выманивать личные данные на фишинговых сайтах обещаниями большого заработка от инвестиций в проекты российских и зарубежных компаний. Среди брендов, которые использовали злоумышленники, были российские банки, компании нефтяной отрасли, а также Tesla.

Мошенники создавали сайты с описанием якобы преимуществ проекта, ссылкой на YouTube, а также формой сбора личных данных. После ввода информации всплывало окно с обещанием перезвонить, но этого не происходило. За год было найдено более 600 таких мошеннических сайтов.