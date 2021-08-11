Совершена крупнейшая кража криптовалюты

Блокчейн-платформа Poly Network объявила, что хакеры украли криптовалюту на 600 миллионов долларов, пишет CNBC. Кража стала крупнейшей в истории этой сферы.

Poly Network работает по принципу агрегатора, объединяя в себе разные блокчейны. Платформа рассказала о хакерской атаке в Twitter. В сообщении она попросила грабителей выйти на связь и вернуть похищенные активы. Украденная сумма стала самой большой в истории DeFi — децентрализованных финансовых сервисов. «Вам следует поговорить с нами, чтобы мы нашли правильное решение», — говорится в сообщении команды Poly Network.

Взломщики воспользовались уязвимостью в системе платформы. Эксперты считают, что кража была давно спланирована.

Poly Network призвала биржи криптовалют внести в черный список токены, поступающие с хакерских почтовых адресов. Компания Tether сообщила, что уже заморозила похищенные 33 миллиона долларов. Сервис SlowMist, предоставляющий услуги по защите блокчейна, заявил, что получил данные IP-адресов злоумышленников и адреса электронной почты. Глава одной из крупнейших криптобирж Binance Чангпенг Чжао написал в Twitter, что знал о предстоящей атаке, однако не пояснил, почему не было предпринято действий, чтобы отбить ее.

Согласно данным компании CipherTrace, с начала года из пространства DeFi украли 361 миллион долларов, что почти в три раза больше, чем за весь 2020 год. Число хакерских атак в DeFi составляет 54 процента от общего количества мошеннических действий с криптовалютой, хотя за прошлый год их насчитывалось всего три процента.

В конце мая Федеральная торговая комиссия США сообщила, что мошенники от лица Илона Маска украли за полгода более двух миллионов долларов в криптовалюте. Злоумышленники заводят аккаунты в Twitter и, представляясь главой Tesla, предлагают потенциальным жертвам перевести токены на их криптокошельки за большое вознаграждение.