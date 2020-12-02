Мужчина лишился миллиардов рублей из-за выбросившей старую удочку уборщицы

Наркодилер из Ирландии лишился шести тысяч биткоинов после того, как уборщица выбросила коды доступа от его биткоин-кошельков. Об этом сообщает Unilad.

Клифтон Коллинз (Clifton Collins) из Дублина накопил свое состояние, выращивая и продавая коноплю. В пересчете на евро его биткоин-накопления оцениваются в 53,6 миллиона евро (4,8 миллиарда рублей). Наркодилер опасался, что его деньги могут украсть, поэтому распределил сумму по 12 биткоин-кошелькам, написал коды доступа к ним на мелких бумажках и спрятал их в заглушку на удилище удочки.

Однако уборщица, работающая в доме ирландца, не знала о его тайнике и выкинула старую удочку вместе с другим хламом. Таким образом доступ к деньгам был утрачен навсегда.

В настоящее время Коллинз отбывает пятилетний тюремный срок за наркоторговлю, поэтому он все равно не мог бы воспользоваться деньгами. Биткоин-кошельки конфисковало ирландское бюро криминальных активов, однако специалисты никак не могут получить доступ к средствам.

Хотя дом Коллинза был взломан неизвестными после его ареста, и некоторые из его сообщников знали об этих счетах, полиция считает, что удочку действительно выбросили по ошибке. На биткоин-кошельках ирландца уже несколько лет не было никакой активности, а рабочие на свалке, куда были выброшены вещи наркодилера, утверждают, что видели удочку. Отходы со свалки отправляются за границу для сжигания. Вероятно, бумажки с кодами доступа уже были уничтожены.

Сам Коллинз признал, что состояние потеряно навсегда и считает случившееся «наказанием за собственную глупость».

Ранее сообщалось, что в Тюмени семья случайно выкинула несколько миллионов рублей. Горожанам пришлось перерыть 12 тонн отходов, чтобы найти свой пакет с наличными.