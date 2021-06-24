В Африке пропали два брата с биткоинами на миллиарды долларов

В Южно-Африканской Республике пропали два брата-основателя криптовалютной инвестиционной компании Africrypt, пишет Bloomberg. Вместе с ними исчезли принадлежавшие клиентам 69 тысяч биткоинов на 3,6 миллиарда долларов.

Исчезновению братьев предшествовала подозрительная история. В апреле старший из братьев и глава Africrypt Амир Каджи заявил о взломе компании, однако попросил инвесторов не обращаться в правоохранительные органы или к юристам, сославшись на то, что это вызовет дополнительные сложности с возвратом средств.

В итоге некоторые инвесторы все же обратились за помощью в юридическую фирму, которой удалось установить, что сотрудники Africrypt потеряли доступ к программному обеспечению за неделю до объявления о взломе.

Текущее местонахождение братьев Каджи не установлено. Также невозможно проследить транзакции с выведенными со счетов Africrypt биткоинами. К делу подключилось элитное подразделение полиции ЮАР.