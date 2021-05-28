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Полиция Англии перепутала ферму биткоинов с нарколабораторией

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Фото: Christinne Muschi / Reuters

Английская полиция обнаружила ферму для майнинга криптовалюты во время рейда в поисках нарколаборатории. В промышленном здании находилось оборудование для добычи биткоинов, которое воровало электроэнергию из национальных сетей, пишет The Guardian.

Полиция проводила проверку по сигналу от местных жителей о выращивании конопли в промышленном здании на территории графства Уэст-Мидлендс на западе Англии.

Над подозрительным местом запустили беспилотник с тепловизором, который нашел источник высокой температуры. При обыске помещения выяснилось, что там работали 100 специальных компьютеров для майнинга криптовалюты, а тепло от них выводилось наружу через вентиляцию. «Находка оказалась определенно не тем, что мы ожидали», — прокомментировала ситуацию сержант полиции Дженнифер Гриффин (Jennifer Griffin).

Майнинг криптовалюты не запрещен в Великобритании, в отличие от выращивания конопли, но при проверке выяснилось, что владельцы оборудования украли электроэнергию на тысячи фунтов стерлингов. Информацию полицейским подтвердил оператор электросети.

В ходе торгов 28 мая курс биткоина обвалился до 35 539 долларов. Очередной виток падения связывают с реакцией главы японского центрального банка Харухико Куроды, который раскритиковал криптовалюты за чрезмерную волатильность и спекуляции.

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