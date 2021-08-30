Назван самый популярный тип хакерских атак

Число хакерских атак по всему миру во втором квартале 2021 года выросло на 0,3 процента по сравнению с первыми тремя месяцами года. Такие данные содержатся в исследовании аналитиков Positive Technologies.

В то же время специалисты отметили, что число атак начало расти медленнее, чем ранее. Это может объясняться тем, что предприятия постепенно адаптировались к тому, как обеспечивать кибербезопасность во время пандемии COVID-19.

Ключевым оружием хакеров исследователи назвали вредоносное программное обеспечение (ВПО). Доля атак с применением этого метода составила 73 процента среди всех нападений на компании. Самым популярным у хакеров видом ВПО стали программы-шифровальщики: с их помощью совершается 69 процентов всех атак.

«Доля атак, направленных на компрометацию компьютеров, серверов и сетевого оборудования, выросла с 71 до 87 процентов, что связано с ростом количества атак с использованием программ-вымогателей. Увеличилась и доля атак, мотивом которых являлось получение финансовой выгоды (с 43 до 59 процентов). Чаще всего злоумышленники атаковали медицинские и государственные учреждения и промышленную отрасль», — констатировали эксперты Positive Technologies.

Отмечается, что при атаках на частных лиц кибервзломщики интересуются в первую очередь их личными данными (78 процентов случаев). По информации аналитиков, объем похищенных платежных сведений увеличился во втором квартале 2021 года более чем в два раза. При этом 77 процентов атак оказались целевыми, а физические лица заинтересовали хакеров лишь в 12 процентах случаев.

Ранее хакер из влиятельной российской группировки LockBit заявил, что странам Запада выгодно постоянно обвинять в атаках связанных с Россией киберпреступников. Он отметил, что Россия выставляется на Западе как агрессор и главный враг. По мнению киберпреступника, это делается с целью формирования негативного мнения, поэтому совершено необязательно, чтобы эти обвинения были обоснованы.