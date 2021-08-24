Хакер из влиятельной российской группировки ответил на обвинения Запада

Хакер из LockBit заявил, что странам Запада выгодно обвинять Россию в кибератаках

Хакер из влиятельной российской группировки LockBit заявил, что странам Запада выгодно постоянно обвинять в атаках связанных с Россией киберпреступников. На эти обвинения член объединения под ником LockBitSupp ответил в интервью Telegram-каналу Russian OSINT.

«Россия представляется на Западе как агрессор и главный враг. Поэтому Западу выгодно при любом удобном случае обвинить во всех грехах Россию. Это делается с целью формирования негативного мнения, а потому совершено необязательно, чтобы эти обвинения были обоснованны», — сказал кибервзломщик.

Комментируя утверждения о причастности российских киберпреступников к атакам на американские компании, инфраструктуру и государственные органы, LockBitSupp заявил, что все западные СМИ подконтрольны своим государствам. Именно поэтому, уверен хакер, они не могут считаться аполитичными.

«В отношении китайских группировок Запад ведет себя точно так же. Не стоит обращать внимания на сообщения западных СМИ», — призвал хакер.

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Говоря о том, как российско-американские отношения влияют на его работу, LockBitSupp заявил, что группировке выгодна геополитическая напряженность. По его словам, это дает возможность достаточно агрессивно вести бизнес и спокойно чувствовать себя на территории СНГ.

LockBit — известная российская группировка, распространяющая программы-шифровальщики. Ее последняя жертва — транснациональная консалтинговая корпорация Accenture, отказавшаяся платить выкуп в 50 миллионов долларов. После этого похищенные у нее сведения были обнародованы в даркнете.

Ранее члены другой хакерской группировки, состоящей преимущественно из россиян, BlackMatter, заявили, что не боятся атак со стороны США. Член группы признал, что недавний уход с рынка нескольких крупных хакерских объединений (DarkSide, REvil, Avaddon, BABUK) напрямую связан с геополитической обстановкой. Ключевыми факторами, повлиявшими на это решение, он назвал страх перед США и их защитными операциями, а также деятельность двусторонней российско-американской рабочей группы, направленной на борьбу с программами-вымогателями.