Байден попросил помощи корпораций в борьбе с «русскими хакерами»

Президент США Джордж Байден провел встречу с представителями крупнейших технологических корпораций страны. Как сообщает телеканал CNBC, во время встречи американский лидер заявил, что государство не в состоянии в одиночку справиться с проблемой обеспечения кибербезопасности, и попросил помощи у крупного бизнеса.

О готовности помочь Соединенным Штатам в борьбе с киберпреступниками, в том числе и «русскими хакерами», объявили Microsoft, Google, Amazon и IBM. В случае с Google речь идет о пятилетней программе укрепления кибербезопасности, которая обойдется компании в 10 миллиардов долларов.

Еще 20 миллиардов за такой же срок потратит Microsoft. Компания также направит 150 миллионов долларов на помощь правительству, связанную с улучшением систем безопасности и подготовкой специалистов. В IBM заявили о готовности провести обучение 150 тысяч новых специалистов, которые смогут противостоять хакерам.

Журналисты CNBC отдельно отметили, что глава Apple Тим Кук присутствовал на встрече, однако о вкладе корпорации в дело обеспечения безопасности страны не объявил.

На этом же совещании Байден заявил, что у российских властей имеются данные о кибератаках с применением вирусов-вымогателей, а также о хакерах, которые стоят за ними. По словам американского лидера, Россия не только знает, кто стоит за резонансными кибератаками, но и располагает сведениями об их местоположении.