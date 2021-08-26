Байден заявил об имеющихся у России данных о кибератаках

Президент США Байден: Россия знает, где находятся стоящие за кибератаками хакеры и кто они

Президент США Джо Байден заявил, что у российских властей имеются данные о кибератаках с применением вирусов-вымогателей, а также о хакерах, которые стоят за ними. Он рассказал об этом во время совещания по кибербезопасности, передает ТАСС.

По словам Байдена, Россия знает, кто стоит за резонансными кибератаками, а также об их местоположении.

«У меня был саммит с Владимиром Путиным, и я дал понять, что мы ждем, что они привлекут их к ответу, потому что они знают, где они и кто они», — сказал Байден.

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В начале августа стало известно, что американские госорганы, якобы пострадавшие от «русских хакеров», остались уязвимыми перед атаками. Эксперты исследовали уровень кибербезопасности в девяти ведомствах, в число которых попал и Госдеп США. Улучшения за последние полгода зафиксированы только в одном — Министерстве внутренней безопасности.

В последние годы популярность программ-вымогателей резко возросла — с их помощью хакеры шифруют компьютер жертвы и требуют плату за восстановление доступа. Но взлом крупного нефтепровода Colonial Pipeline в США в мае показал, что программы-вымогатели могут быть угрозой для критически важных инфраструктур. После этой кибератаки в прибрежных штатах Юго-Востока США начался дефицит бензина и дизельного топлива, а авиакомпания American Airlines отменила несколько рейсов из-за нехватки авиакеросина.