Госдепартамент США прокомментировал сообщения о кибератаках на системы ведомства

В Госдепе США заявили, что серьезно относятся к защите информации

Государственный департамент США отказался сообщать, была ли совершена кибератака на системы ведомства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепа США.

Представители американского ведомства подчеркнули, что серьезно относятся к защите информации и постоянно предпринимают шаги, направленные на обеспечение безопасности данных. В то же время в пресс-службе отказались комментировать «природу и масштабы какого-либо предполагаемого инцидента в сфере кибербезопасности».

О том, что Госдепартамент США подвергся атаке хакеров, сообщила журналистка Fox News Джеки Хайнрик (Jacqui Heinrich) в своем Twitter-аккаунте. По ее словам, уведомление о потенциально серьезном взломе поступило от киберкомандования Министерства обороны США. Точная дата кибератаки не сообщается. По данным Хайнрик, она произошла «пару недель назад».