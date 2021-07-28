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Байден взялся контролировать кибербезопасность крупнейших компаний США

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден взялся спасти крупнейшие американские компании от кибератак и призвал их всерьез заняться усилением своей защиты. Для этого политик подпишет меморандум о кибербезопасности критической инфраструктуры Соединенных Штатов, пишет Reuters.

Таким образом Байден запускает новую государственно-частную инициативу по контролю систем защиты важнейших американских компаний, в том числе тех, что владеют водоочистными сооружениями и электростанциями. Рекомендации по улучшению безопасности будут носить добровольный характер.

«Отсутствие обязательных требований к обеспечению безопасности инфраструктуры — это главная причина, по которой происходят кибератаки», — заявил источник Reuters.

Одна из последних хакерских атак коснулась компании-производителя программного обеспечения Kaseya. Тогда Bloomberg предположил, что за атакой может стоять хакерская группировка REvil, которую агентство связывает с Россией. Спецслужбы США и Великобритании также обвиняли Главное разведуправление (ГРУ) в кибератаках на государственные и частные структуры по всему миру. Российская сторона каждый раз отвергала подобные обвинения. Кроме того, в ответ на заявления американских политиков в Москве напоминали о своих претензиях в адрес Вашингтона: так, первая направила американцам более 40 обращений из-за кибератак на государственные структуры и системы РФ.

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