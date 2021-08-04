Мир
 
Последние новости
Врач объяснил призыв ВОЗ приостановить ревакцинацию
Москвич подпалил автомобили возле собственного дома 
Учительница физкультуры занялась сексом с 16-летней ученицей и попала под суд
Люксовый бренд подняли на смех за продажу дырявых вещей за 133 тысячи рублей
В Белоруссии назвали организаторов протестных акций в стране
Россиянам рассказали о снижении цен
Мусор поможет найти сотни тысяч рабочих мест на рынке труда
Чиновника Мосгортранса отстранили после ДТП с 13 пострадавшими
Увольнение «невовлеченных» сотрудников российской компании вызвало скандал
Новости партнеров
Прослушать новость

США поделились ожиданиями от России в сфере кибербезопасности

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Evan Vucci / AP

Вашингтон рассчитывает на продолжение сотрудничества с Москвой по вопросам кибербезопасности. Об этом заявила заместитель помощника президента США по национальной безопасности Энн Нюбергер, ее слова передает ТАСС.

Политик отметила, что российско-американский саммит в Женеве позволил укрепить совместную работу по борьбе с киберпреступностью. «Сторонам удалось создать группу экспертов, чтобы прорабатывать дальнейшее сотрудничество по этому вопросу», — поделилась информацией она.

Как Россия полюбила «ВИА Гру», но возненавидела Децла и рэп
Читать

По словам Нюбергер, лидеры двух стран ведут диалог о взаимных ожиданиях по предотвращению кибератак с территорий разных стран, в том числе с использованием вирусов-вымогателей. «Мы ожидаем, что Россия займется вопросами подобного поведения, и сами обязуемся разбираться с любыми подобными действиями, выявленными представителями России», — заключила она.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов назвал соглашение о начале диалога по кибербезопасности одним из ключевых итогов встречи российского президента Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом, которая прошла 16 июня в Женеве. По его словам, эксперты из обеих стран уже начали обсуждать перспективы совместной работы в этом направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Посол назвал ключевой итог саммита России и США в Женеве
Байден взялся контролировать кибербезопасность крупнейших компаний США
Россия внесла в ООН первый проект конвенции о противодействии киберпреступности