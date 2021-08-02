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Посол назвал ключевой итог саммита России и США в Женеве

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Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российская сторона стремится последовательно наладить профессиональное сотрудничество с США по вопросам борьбы с киберпреступностью. Об этом сообщил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью изданию National Interest.

Дипломат назвал соглашение о начале диалога по кибербезопасности одним из ключевых итогов российско-американского саммита в Женеве. По его словам, эксперты из обеих стран уже начали обсуждать перспективы совместной работы в этом направлении. «На данный момент было проведено несколько раундов консультаций, и это, безусловно, важный и многообещающий знак», — подчеркнул Антонов.

При этом посол отметил, что Вашингтон разворачивает дискуссию преимущественно вокруг деятельности программ-вымогателей, в то время как эта сфера гораздо шире. Он понадеялся, что диалог в области борьбы с киберпреступлениями вскоре приобретет всеобъемлющий характер. «Еще раз заявляем, что Россия готова к честному и взаимовыгодному сотрудничеству, без политизации и скрытых повесток», — заключил дипломат.

27 июля сообщалось, что Россия внесла в Организацию Объединенных Наций (ООН) первый в мире проект конвенции о противодействии киберпреступности и незаконному использованию криптовалюты. В Москве предложили добавить новые составы преступлений для пресечения международных правонарушений в IT-сфере, а также расширить возможности для арестов, конфискации и возврата активов.

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