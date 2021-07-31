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Байден понадеялся на переговоры с Россией по стратегической стабильности

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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что с надеждой смотрит на переговоры с Россией по стратегической стабильности, первый раунд которых прошел на ранее на текущей неделе в Женеве. Об этом пишет ТАСС.

«Они в процессе. И я питаю надежды», — прокомментировал американский лидер итоги встречи, подняв при этом вверх большой палец правой руки. От других комментариев на этот счет он воздержался.

Ранее Госдепартамент озвучил первые итоги переговоров делегаций России и США по вопросам стратегической стабильности в Женеве. По результатам встречи Вашингтон объявил о своей приверженности сокращению рисков вооруженных конфликтов и ядерной войны. Стороны договорились о новой встрече в сентябре 2021 года.

Переговоры шли семь часов. Делегацию от России возглавил замглавы МИД России Сергей Рябков, от США — первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. До этого стороны обсуждали тему стратегической стабильности 16 июля в Женеве, на саммите президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.

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