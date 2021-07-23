Названа дата переговоров России и США по стратегической стабильности

Россия и США проведут переговоры по стратегической стабильности 28 июля. Об этом говорится в заявлении на сайте российского МИД.

Встреча пройдет в Женеве. Делегации сторон возглавят замглавы МИД РФ Сергей Рябков и первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Страны обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями.

Ранее предполагаемую дату начала российско-американских консультаций по вопросам стратегической стабильности назвала газета The Hill.

В конце июня пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что диалог между Россией и США для определения сфер совместной работы начнется «в ближайшие недели».